Zelenski vraagt Veiligheidsraad raketbeschietingen te veroordelen

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft woensdagavond de VN-Veiligheidsraad toegesproken, die op verzoek van Oekraïne in spoedzitting bijeen kwam. Zelenski vroeg de raad zich hard uit te spreken tegen de voortdurende Russische aanvallen op het Oekraïense energienetwerk. Daardoor is in veel plaatsen de stroom uitgevallen. Dat leidt ook tot problemen met de drinkwatervoorziening en de verwarming. Zelenski noemde de aanvallen „misdaden tegen de menselijkheid”.