In het Sonnenbergkwartier in IJsselmuiden (gemeente Kampen) zijn een graf en sporen van een gebouw van ruim 5000 jaar oud gevonden. De vondsten bewijzen dat mensen uit de Trechterbekercultuur in die omgeving hebben gewoond. Bewoners uit de Trechterbekercultuur staan in Nederland ook bekend als de hunebedbouwers.