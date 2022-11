Frank van Riet kon het huis aan de Reeweg-Oost in Dordrecht niet vergeten toen hij bezig was met het schrijven van een boek over de Rotterdamse politie in de Tweede Wereldoorlog. Die woning werd de aanleiding voor het schrijven van een boek over Dordrecht in bezettingstijd. Voor het witte huis zijn vier ”Struikelstenen” in het trottoir gemetseld. „Hier hebben ze ’s avonds gefeest op het succes van die dag.”