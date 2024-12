’t Kerkheem in Voorthuizen heropend, stadsklooster A’dam Nieuw-West opgeheven, en ander plaatselijk kerknieuws

’t Kerkheem Voorthuizen

Na een renovatie en verbouwing is verenigingsgebouw ’t Kerkheem bij de hervormde Dorpskerk in Voorthuizen opnieuw in gebruik genomen.

’t Kerkheem dateert van 1992. De renovatie en verbouwing hielden mede verband met de bouw van een complex van 25 appartementen aan de achterzijde en tegen ’t Kerkheem aan.

Voor de nieuwbouw is eerst een zaal van ’t Kerkheem gesloopt, waarna aan de pleinzijde een nieuwe zaal is gebouwd. Het gebouw is aangepast aan de duurzaamheidsdoeleinden met nieuw glas, isolatie en nieuwe pannen. Verder is de keuken vernieuwd en is het gebouw opnieuw bekleed, in nieuwe kleuren.

’t Kerkheem wordt gebruikt voor catechisatie, Bijbelkringen, jeugdwerk en andere gemeenteactiviteiten. In het gebouw is ook het kerkelijk bureau van de hervormde gemeente gevestigd.

Rk-kerken Salland

De rooms-katholieke Lebuïnusparochie in Zuidwest-Salland (Deventer en omgeving) sluit volgend jaar drie kerken: de Nicolaaskerk in Lettele, de Willibrordkerk in Boskamp bij Olst en de Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen in Wijhe. Eerder werden al kerken in Deventer, Colmschate en Olst afgestoten. De kerksluitingen zijn het gevolg van afnemende aantallen kerkgangers en vrijwilligers en een tekort aan pastores.

De Nicolaaskerk in Schalkhaar zou ook dichtgaan, maar na felle protesten daartegen gaf een nieuw parochiebestuur de parochie de gelegenheid om met nieuw elan en een grotere betrokkenheid van parochianen de kerk in stand te houden. Ook de Broederenkerk in Deventer en de Willibrorduskerk in Boerhaar bij Wijhe blijven open.

Het parochiebestuur streeft ernaar dat er in alle zeven geloofsgemeenschappen in elk geval een devotieplek is, waar een kaarsje gebrand en gebeden kan worden.

Emmausklooster Velp

De orde van de kapucijnen keert met zes broeders terug naar het Emmausklooster in Velp in Noord-Brabant (gemeente Land van Cuijk). Ook het administratieve hoofdkwartier van de orde, voorheen gevestigd in Tilburg en Antwerpen, komt naar Velp.

Het klooster is de oudste kapucijnenplek in Nederland. Van 1645 tot 2011 verbleven er ook al broeders in de bruine pij. Hun orde gaat terug tot Franciscus van Assisi (1182-1224).

Er zijn nog 23 kapucijnen in Nederland, de jongste is 67 jaar. De broeders van de laatste vestiging in Tilburg zijn verhuisd naar een leeftijdsgeschikt onderkomen in Breda.

De minister-generaal in Rome, het hoofd van de orde, heeft opdracht gegeven voor een nieuwe start van de orde in Nederland. Het Emmausklooster wordt weer een plaats van stilte en gebed. Het blijft open voor pelgrims en gasten. De broeders willen een programma ontwikkelen voor mensen die „oriëntatie zoeken in hun leven”. Vier van de zes religieuzen moeten eerst nog Nederlands leren en wachten op toegangsvergunningen.

Stadsklooster A’dam dicht

Het franciscaanse stadsklooster La Verna in Amsterdam Nieuw-West wordt opgeheven. Het gebouw is voor de broederschap te groot geworden na de verhuizing van drie broeders naar franciscaanse communiteiten in ’s-Hertogenbosch en Megen. De twee overgebleven broeders hebben een nieuwe woonplek gevonden in een voormalige pastorie in dezelfde stadswijk. Ze creëren er een gebedsruimte en hopen er op bescheiden schaal hun bezinningsbijeenkomsten en andere activiteiten voort te zetten.

La Verna heeft 28 jaar bestaan. De franciscaanse broeders die er woonden hielden twee gebedsdiensten per dag en assisteerden in parochies in de buurt. Het cursuscentrum van La Verna was gericht op „traditionele en eigentijdse spiritualteit” met activiteiten als meditatief schilderen, yoga, Koranleesgroepen voor vrouwen, rituele dans en chakrameditatie. Ook verhuurden de franciscanen woonruimte aan stagiaires van hospice Kuria en het zeemanspastoraat.

Antoniuskerk Rekken

Interieur van de Antoniuskerk in Rekken, in de Achterhoek. beeld Facebook

De voormalige hervormde Antoniuskerk in Rekken, in de Gelderse Achterhoek, is in oktober in gebruik genomen als ontmoetingscentrum voor het dorp. Het gebouw is sinds vorig jaar zomer gerestaureerd, geïsoleerd en gasloos gemaakt en beschikt nu over drie multifunctionele ruimten die geschikt zijn voor bijvoorbeeld recepties, familiefeesten, toneel, concerten, lezingen, vergaderingen, boekenmarkten, filmavonden, exposities, cursussen en verenigingsactiviteiten. De Initiatiefgroep Behoud Antonius Rekken heeft tegen de kerk een bijgebouw geplaatst met vergaderruimtes en een keuken met sanitaire voorzieningen.

De Antoniuskerk dateert uit 1890 en is een rijksmonument. De protestantse gemeente Eibergen-Rekken hield in september 2021 de laatste eredienst in de Antoniuskerk. De gemeente maakt nu nog gebruik van De Oude Mattheüs aan de Grotestraat te Eibergen.