België verbiedt therapieën waarmee geprobeerd wordt iemands seksuele geaardheid, genderidentiteit of genderexpressie te veranderen of te onderdrukken. Op het uitvoeren van zogeheten conversiepraktijken staat voortaan een gevangenisstraf van één maand tot twee jaar en/of een boete van 100 tot 300 euro. Ook het voorstellen van of het aanzetten tot conversietherapie kan worden bestraft.