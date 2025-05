Kyiv maakt mineralendeal met VS openbaar

De regering-Trump wil toegang tot Oekraïense mineralen als tegenprestatie voor de steun aan het land. Critici beschouwen dit als een poging om Oekraïne uit te buiten. De uiteindelijke deal lijkt echter gunstiger uit te pakken voor Kyiv dan eerdere versies, schrijft nieuwssite The Kyiv Independent die de tekst publiceerde. Volgens de tekst behoudt Oekraïne de soevereiniteit over natuurlijke hulpbronnen op Oekraïens grondgebied. Tegelijkertijd bieden de VS geen veiligheidsgaranties aan Oekraïne.

Beide partijen zijn blij met de overeenkomst. De Oekraïense buitenlandminister Andrii Sybiha noemde de deal „een belangrijke mijlpaal”.