Trump gaat opnieuw voor het Amerikaanse presidentschap

De Amerikaanse oud-president Donald Trump is opnieuw kandidaat voor het Amerikaanse presidentschap. Dinsdag (lokale tijd) overlegde hij het daartoe vereiste papierwerk bij de federale verkiezingscommissie, de FEC. Hij is daarmee de eerste formele kandidaat voor de Republikeinse presidentsnominatie in de verkiezingen van 2024. Als andere kanshebbers op de Republikeinse presidentsnominatie worden onder anderen de gouverneur van Florida, Ron DeSantis, en zijn eigen voormalige vicepresident Mike Pence genoemd.