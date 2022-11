Als er een staat is waar het Trumpisme succesvol is gebleken, dan is het wel Florida. Daar won Ron DeSantis de gouverneursverkiezing – een jonge politicus die overduidelijk een groot deel van het gedachtegoed van Trump heeft omarmd. Maar The Donald is niet blij. Sterker, hij heeft hem inmiddels een bijnaam gegeven: Ron de schijnheilige. Dat is veelzeggend.