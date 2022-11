D66 wil dat toegang tot abortus een mensenrecht wordt

Nederland moet zich internationaal sterk maken voor het recht op een abortus, vindt D66. Vrouwen moeten in ieder geval overal in Europa terechtkunnen voor een veilige en betaalbare abortus, vinden D66-Kamerleden Sjoerd Sjoerdsma en Wieke Paulusma. Dat kan volgens hen als de toegang tot abortus een mensenrecht wordt, door het vast te leggen in het grondrechtenhandvest van de Europese Unie. De D66’ers dienen daartoe een initiatiefnota in bij de Tweede Kamer.