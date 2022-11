De Democraten in Amerika hebben in de weken voorafgaand aan de midterms kiezers voortdurend opgeroepen om te gaan stemmen. Meestal komen bij de tussentijdse verkiezingen vooral de aanhangers van de partij die geen president heeft, opdagen. Dit keer viel op dat ook partijgenoten van president Biden in groten getale kwamen stemmen. De opkomst deze week was de op één na hoogste van de laatste vijftig jaar.