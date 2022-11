In de Portugese Synagoge in Amsterdam is woensdag de Kristallnacht herdacht. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken riep in een toespraak tijdens de herdenking op het gesprek aan te gaan met mensen die openlijk complottheorieën aanhangen en desinformatie verspreiden. „Onverdraagzame stemmen klinken luid, vooral omdat het aan de andere kant zo stil is.”