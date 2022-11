De VVD-fractie wil dinsdag met Mark Rutte bespreken hoe de instroom van het aantal asielzoekers verminderd kan worden voordat zij een besluit neemt over de nieuwe asielwet. Het kabinet vindt dat die dingen los staan van elkaar, maar daar is asielwoordvoerder Ruben Brekelmans van de VVD het niet mee eens, bleek tijdens een debat in de Tweede Kamer.