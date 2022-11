Duits meisje bijna hele leven opgesloten in grootouderlijk huis

In Duitsland is justitie een onderzoek begonnen naar een achtjarig meisje dat bijna heel haar leven opgesloten zou zijn geweest in het huis van haar grootouders, meldt de openbaar aanklager van de West-Duitse plaats Siegen. Het onderzoek richt zich tegen de moeder en grootouders. Zij zouden het kind niet hebben toegestaan naar school te gaan of met andere kinderen te spelen. Het meisje zou het huis van haar grootouders in het dorp Attendorn nooit hebben verlaten.