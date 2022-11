Het Israëlische volk heeft gesproken. Wij willen in meerderheid een rechts-religieuze regering. Geleid door Benjamin Netanyahu, ook al wordt de Likudleider van corruptie en machtsmisbruik verdacht. En we vinden het ook geen probleem als uiterst rechtse politici als Bezalel Smotrich en Itamar Ben-Gvir een belangrijke rol in het landsbestuur gaan spelen.