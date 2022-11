De Britse regering laat dit jaar geen nieuwe verkiezingen meer organiseren in Noord-Ierland. Daar staat onvrede over brexitafspraken al maanden de vorming van een nieuwe regioregering in de weg. Verantwoordelijk Brits minister Chris Heaton-Harris zegt dat hij volgende week in het parlement gaat toelichten wat hij gaat doen aan de politieke patstelling.