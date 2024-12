De stemming wordt naar verwachting zaterdag gehouden. De eerste motie werd afgelopen zaterdag in het parlement behandeld, maar werd geboycot door regeringspartij PPP. Daardoor waren er niet genoeg parlementariërs voor een geldige stemming. De motie lijkt aankomend weekend mogelijk wel kans van slagen te hebben.

Het parlement telt driehonderd leden en tweehonderd van hen moeten voor de motie stemmen om Yoon op non-actief te zetten en een zaak te beginnen bij het constitutioneel hof, dat het laatste woord heeft. De PPP heeft 108 zetels. Zeven PPP-leden hebben al gezegd voor de afzettingsprocedure te stemmen. Dat betekent dat de motie nog de steun van één lid van de regeringspartij nodig heeft om aangenomen te worden.

De leider van de regeringspartij, Han Dong-hoon, drong er donderdag bij partijleden op aan de stemming bij te wonen en „volgens hun eigen overtuigingen en geweten” te stemmen. Han vindt dat de president moet vertrekken. Yoon weigert en verklaarde donderdag „samen met het volk tot de allerlaatste minuut te vechten”. Hij beschuldigt de oppositie ervan het land in een „nationale crisis” te storten.

Sinds de korte noodtoestand van vorige week vinden in Zuid-Korea demonstraties tegen Yoon plaats. In de hoofdstad Seoul gaan tegenstanders dagelijks de straat op. Volgens Yonhap trokken donderdag ongeveer duizend betogers naar de presidentiële ambtswoning in Seoul. Die riepen onder meer op tot de arrestatie van het staatshoofd.