Dat meldt het Oekraïense leger. Het Russische leger is inmiddels op drie kilometer afstand van de stad, volgens de Oekraïense kaartendienst DeepState. „De gevechten zijn uitzonderlijk intens”, liet bevelhebber van het Oekraïense leger Oleksandr Syrsky dinsdag op sociale media weten. „De Russen gooien alle beschikbare krachten naar voren en proberen door onze verdediging heen te breken.”

Daarbij hebben Russische troepen verschillende Oekraïense posities ingenomen of vernietigd. „Als gevolg van langdurige gevechten werden twee van onze posities vernietigd, één ging verloren. Momenteel worden er maatregelen genomen om posities te herstellen”, zei Nazar Voloshyn, een militaire woordvoerder van Oekraïne op televisie.

Als Pokrovsk in Russische handen valt, zou dat de grootste militaire tegenslag voor Kyiv in maanden betekenen. De stad in de zwaarbevochten regio Donetsk is een belangrijk logistiek knooppunt. Daarnaast bevat Pokrovsk een belangrijke steenkolenmijn, waarvan de productie belangrijk is voor de staalindustrie.

Rusland heeft in november de grootste terreinwinst in Oekraïne geboekt sinds maart 2022, berekende persbureau AFP. De Russische krijgsmacht zou vorige maand een gebied hebben ingenomen van 725 vierkante kilometer, vergelijkbaar met de omvang van Singapore. Russische militairen behaalden toen ook al terreinwinst bij Pokrovsk.

Vrede

Oekraïne heeft ondertussen een Hongaars voorstel voor een kerstbestand in de oorlog met Rusland afgewezen, stelt de Hongaarse premier Viktor Orbán. Hongarije zou, als tijdelijk voorzitter van de Europese Unie, ook tevergeefs een omvangrijke ruil van krijgsgevangenen hebben geopperd.

Maar volgens Oekraïne was er helemaal geen overleg met de Hongaren over een wapenstilstand met Kerstmis. Een adviseur van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei dat Hongarije, „zoals altijd”, niet met Oekraïne had gesproken.

Orbán, die kort daarvoor de Russische president Vladimir Poetin had gebeld en zich als bemiddelaar opwerpt, stelde dat Zelensky het idee voor een staakt-het-vuren tijdens de kerstdagen had verworpen. „Aan het einde van het Hongaarse voorzitterschap van de EU hebben we nieuwe inspanningen gedaan voor vrede. We stelden een kerstbestand en een grootschalige gevangenenruil voor”, aldus Orbán op X. Hij noemde het „triest” dat Zelensky de voorstellen „duidelijk had afgewezen en uitgesloten”.

Zelensky had eerder kritiek geuit op Orbán voor diens telefoongesprek met Poetin, waarmee de Hongaar volgens Zelensky de Europese eenheid schaadt. „Niemand zou zijn persoonlijke imago mogen oppoetsen ten koste van eenheid. Iedereen moet zich richten op gezamenlijk succes. Eenheid in Europa is altijd de sleutel geweest om dit te bereiken”, meldde Zelensky op X.