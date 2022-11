Veel kerkbeheerders en kerkenraden van oude kerken staan voor een dilemma: wordt het de komende winter bibberen in de banken of gaat die kachel tóch aan? Gezien de gasprijzen is die laatste optie haast niet te doen. Een rondgang langs kerkelijke gemeenten in drie Hanzesteden met elk een andere oplossing voor de komende winter.