De politie in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul kreeg meerdere dringende waarschuwingen over de grote drukte bij halloweenfestiviteiten in de stad. Agenten hebben daar echter „laks” op gereageerd, zei het hoofd van de politie dinsdag. Zeker 156 mensen kwamen zaterdagavond om het leven toen in een mensenmassa in de uitgaanswijk Itaewon paniek uitbrak.