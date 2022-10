Graanschepen verlaten Oekraïne, export hervat

Twee schepen met graan en andere landbouwproducten zijn vertrokken uit Oekraïnse havens, meldt een website over het zeeverkeer. Het is de bedoeling dat in de loop van de dag meer graanschepen volgen. De belangrijke Oekraïense graanexport over de Zwarte Zee lijkt daarmee hervat, nadat die zaterdag was stilgelegd omdat Rusland zich had teruggetrokken uit de graandeal met Oekraïne. Die overeenkomst maakte een veilige uitvoer mogelijk, ondanks de oorlog tussen de twee landen.