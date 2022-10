Ralph Vaughan Williams gaf Britse ziel klank

Er is iets vreemds aan de hand met de Britse componist Ralph Vaughan Williams (1872-1958). Hij wordt gerekend tot de grootste componisten die Engeland gekend heeft, hij produceerde een lange reeks muziekwerken en een van die composities –”The Lark Ascending”– werd in 2020 door de Britten verkozen tot meest favoriete klassieke muziekstuk. En toch is het grootste deel van zijn oeuvre vandaag onbekend, prijken zijn symfonieën maar op weinig concertprogramma’s en roept zijn naam bij het grote publiek niet de herkenning op zoals die van tijdgenoten Jean Sibelius of Sergej Prokofjev.