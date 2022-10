Wat precies de reden is geweest, daarover tasten waarnemers in het duister. Maar opmerkelijk was het wel. Net voor de stemmingen op het twintigste Chinese partijcongres zaterdag werd de 79-jarige voormalige partijleider Hu Jintao weggehaald van zijn stoel naast partijleider Xi Jinping. Duidelijk was dat Hu niet wilde. Hij werd gedwongen.