Webb-telescoop fotografeert geboorte van een ster: „Onwerkelijk, zo kleurrijk en helder”

Bijna monsterachtige geelbruine zuilen van gas en stof rijzen hoog op in het heelal. ”Zuilen der Schepping” (Pillars of Creation) doopten astronomen deze pilaarvormige stofwolken. Kleine rode bolletjes aan de uiteinden van elke zuil markeren de geboorte van een ster. Gloeiende helderrode kronkellijnen rond de ster zijn stof waaruit de ster ontstond. Het geboortemateriaal voor het eerst in beeld.