Het staat helemaal aan het eind van Psalm 63, dat lied dat David in de woestijn van Juda gedicht heeft, waarschijnlijk toen hij op de vlucht was voor zijn aartsvijand koning Saul. Bij alles wat hij in deze fase van zijn leven van zijn achtervolger(s) te lijden had, was dit kennelijk ook een pijnlijk punt: de leugens en de lasteringen die rondverteld werden om hem bij de bevolking van Israël in een kwaad daglicht te stellen.