Diakenambt is geen opstap naar het ambt van ouderling

Tijdens de Internationale Conferentie van Gereformeerde Kerken (ICRC) werd afgelopen week een voorstel aangenomen om het aansturen van het diaconaat van en voor de lidkerken anders aan te pakken. Voorheen was de taak van de diaconale commissie van de ICRC met name erop gericht om gezamenlijk (financieel) hulp te bieden bij bijvoorbeeld rampen. Hoewel dat in voorkomende gevallen zo blijft, richt de diaconale commissie zich voortaan meer op het toerusten voor het diaconale werk van de lidkerken.