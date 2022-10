Politie zoekt naar vermist 10-jarig meisje in Waspik

De politie heeft de zoektocht naar het 10-jarige meisje Hebe uit Vught en haar begeleidster toegespitst op de plaats Waspik (Brabant). Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat zij mogelijk maandagmiddag om 15.30 op de A59 ter hoogte van Waspik zijn geweest. De familie van het meisje had daar eerder dinsdag al gezocht. Sinds 14.30 uur is ook de politie daar een zoekactie gestart in een straal van enkele kilometers rondom de plek waar de twee mogelijk voor het laatst gezien zijn.