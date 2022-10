Schoonheid: Hippique

Elk gemis is betrekkelijk. Zo is mijn volstrekte onwetendheid omtrent het huidige verblijf mijner veterstrikoorkonde niet te vergelijken met het niet te troosten leed hetwelk een willekeurige kleuter in dezelfde positie zou treffen. Ook prijs, deugdelijkheid of grootte hoeft geen invloed te hebben op de grootte des verdriets. Iedereen die wel eens de enig overgebleven wc-rol in het toilet liet glippen, moet toegeven dit grieven niet minder hevig bevonden te hebben in vergelijking met, om ’ns iets te noemen, je nieuwe mobieltje in de pot zien kukelen.