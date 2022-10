Hoog gasverbruik behaaglijk te lijf

„Je kunt beter een boterham minder eten dan het koud hebben.” Een uitspraak die aangeeft hoe warmte en behaaglijkheid verbonden zijn aan gezelligheid. Maar nu de gasprijzen stijgen, lijken die warmte en behaaglijkheid iets minder vanzelfsprekend en zitten meer mensen, letterlijk en figuurlijk, in de kou. Creatieve oplossingen om de kilte te lijf te gaan zijn er echter genoeg. ‘Wolletjes’ doen hun herintrede, de hooikist is in een nieuw jasje gestoken en er zijn verschillende stijlvolle warmtekussens te koop. Best gezellig, dat nieuwe verwarmen.