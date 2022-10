Stikstofbemiddelaar Johan Remkes presenteerde woensdagmiddag zijn bevindingen over het stikstofbeleid, in het rapport ‘Wat wel kan’. Hij voerde de afgelopen maanden diverse gesprekken over de toekomst van landbouw en natuur in Nederland. Wat betekent dit rapport voor de kloof tussen Den Haag en het platteland? Zowel boeren als politici waren aanwezig bij de presentatie.