OM: 2e verdachte Haagse schietpartij vermoedelijk in buitenland

Justitie heeft een tweede verdachte in beeld die vermoedelijk betrokken is geweest bij de dodelijke schietpartij in Den Haag op 18 april waarbij een 21-jarige Hagenaar om het leven kwam. Deze verdachte is waarschijnlijk gevlucht naar het buitenland en staat internationaal gesignaleerd, meldde het Openbaar Ministerie donderdag.