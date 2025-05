Timmermans: kabinet hierna moet akkoord sluiten over loonstijging

De linkse politicus vindt het oneerlijk dat een steeds kleiner deel van het in Nederland verdiende geld naar salarissen gaat. Hij spreekt van een daling van 80 naar 68 cent per verdiende euro in de afgelopen dertig jaar.

Daarom moeten de lonen wat hem betreft in elk geval de komende twee jaar harder stijgen dan de inflatie. Hierdoor zouden 8 miljoen werknemers een salarisverhoging krijgen volgens de leider van de grootste oppositiepartij.

De investeringen in de economie wil Timmermans doen via een fonds van 25 miljard euro. Over een looptijd van vier jaar zou hij dat geld willen uitgeven aan „moderne spoorwegen, wetenschappelijk onderzoek en innovatie, en de verduurzaming van onze industrie”.

Het pleidooi van Timmermans in het kader van de Dag van de Arbeid is vooralsnog toekomstmuziek. De huidige planning is dat de volgende Tweede Kamerverkiezingen worden gehouden in maart 2028. Die datum zou kunnen worden vervroegd als voortijdig een einde komt aan de stroef verlopende samenwerking in de coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB.