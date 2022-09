Met het leggen van de laatste stenen donderdag door wethouder Rachel Streefland is in totaal 3409 meter walmuur van de Oudegracht in Utrecht hersteld. Vanaf oktober wordt gestart met het werk aan de andere kant van de Viebrug tot aan de Jansbrug. Daar wil de gemeente 100 meter renoveren. Met het herstel wil de gemeente het monumentale gebied behouden voor de toekomst.