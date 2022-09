De SP en PvdA willen dat Kamervoorzitter Vera Bergkamp aangifte gaat doen tegen het lek over het onderzoek naar Khadija Arib. Volgens Renske Leijten (SP) heeft het presidium of de landsadvocaat woensdag aan NRC gelekt dat er een extern onderzoek komt naar meldingen over ‘machtsmisbruik’ en ‘een schrikbewind’ van het PvdA-Kamerlid en voormalig Kamervoorzitter. Het voorstel van Leijten wordt gesteund door PvdA’er Mohammed Mohandis.