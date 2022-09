Ontwikkelingen in Italië zijn een „reden tot zorg”, zegt premier Mark Rutte over de verkiezingswinst van Giorgia Meloni’s radicaal-rechtse Fratelli d’Italia. Door haar partij en de rechtse partijen waarmee Meloni wil samenwerken „zijn dingen gezegd en gedaan waarvan je zegt: er is reden voor waakzaamheid”, aldus Rutte in een interview in Op1.