De 27 EU-landen hebben de Europese Commissie gevraagd om richtsnoeren te geven voor het toelaten van Russische mannen die in de Europese Unie hun toevlucht zoeken om niet te hoeven vechten in Oekraïne. Volgens ingewijden staan twee groepen landen tegenover elkaar en zijn ze er na crisisberaad in Brussel niet uitgekomen.