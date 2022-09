Een Amerikaans ruimtevaartuig gaat te pletter slaan op een ruimterots. Doelbewust, want het is een experiment. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA wil kijken of het mogelijk is om zo’n asteroïde uit zijn baan door het heelal te duwen. Misschien kan in de verre toekomst dan worden voorkomen dat zo’n rots de aarde en de mensheid bedreigt.