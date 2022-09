Een aantal hartpatiënten van het Isala-ziekenhuis in Zwolle deden zonder overleg met de eigen arts mee aan een studie naar een bloedverdunner. Dat meldt het ziekenhuis in Zwolle op basis van tussentijdse bevindingen van de onafhankelijke Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI), die onderzoek doet naar de opzet en uitvoering van alle lopende cardiologische studies in Isala.