Minister Micky Adriaansens van Economische Zaken neemt pas later een besluit over de indeling van een frequentieband die belangrijk is voor supersnel internet 5G. Adriaansens hoopt nog steeds dat deze 3,5 GHz-band per 1 december volgend jaar beschikbaar is voor landelijk mobiel gebruik, maar de „kans op vertraging is toegenomen”, erkent de bewindsvrouw.