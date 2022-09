Minister Adriaansens wil waken voor ‘graaien’ uit Groeifonds

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken) vindt het een „zorgelijke ontwikkeling” dat er opnieuw een greep uit het Groeifonds wordt gedaan, om nieuw beleid te bekostigen. Het kabinet is donderdagavond akkoord gegaan met de wensen van de Tweede Kamer om het midden- en kleinbedrijf extra te steunen en de Westerscheldetunnel tolvrij te maken. De dekking ervoor is gevonden in het Groeifonds, dat bedoeld is voor investeringen in de groeikracht van de economie.