Merkel onderscheiden met Gouden Medaille van Amsterdam

Merkel is in Amsterdam om haar boek Vrijheid te promoten. Ze signeerde haar politieke memoires bij boekhandel Athenaeum op het Spui en daarna was er een receptie in de balzaal van de ambtswoning van Halsema, waar ze de medaille ontving. Later op donderdagavond gaat ze in gesprek over haar boek met schrijver Arnon Grunberg in de Oude Lutherse Kerk.

De Amsterdamse onderscheiding wordt toegekend aan burgemeesters bij hun afscheid en bij hoge uitzondering aan andere personen. Zo gingen Nelson Mandela (in 1999) en Winston Churchill (in 1946) Merkel al voor. Het ereteken is voor het laatst uitgereikt in 2022. Dat was toen aan Jacques Grishaver voor de totstandkoming van het Nationaal Holocaust Monument.