De dag waarop de Nijmeegse klusjesman Mehmet Kiliçsoy (49) is doodgeschoten in Beuningen is voor de familie „de dag waarop alles zwart werd”. Dit zei de weduwe van het slachtoffer vrijdag in de rechtbank in Rotterdam, waar nabestaanden in het bijzijn van de zes verdachten van de vergismoord indrukwekkende slachtofferverklaringen voordroegen.