Een Amerikaans vliegdekschip is vrijdag voor het eerst in bijna vijf jaar in Zuid-Korea aangekomen, voorafgaand aan gezamenlijke militaire oefeningen gericht op het afschrikken van het nucleair bewapende Noord-Korea. Het nucleair aangedreven vliegdekschip USS Ronald Reagan en andere schepen uit die categorie hebben aangelegd in de Zuid-Koreaanse havenstad Busan.