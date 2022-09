Wereldwijd gaan vrijdag jongeren de straat op om aandacht te vragen voor klimaatverandering en te pleiten voor ‘klimaatrechtvaardigheid’. In Nederland organiseert Fridays For Future (FFF) een demonstratie in Arnhem. Om 16.00 begint in park Sonsbeek een mars door het centrum van de stad, daarna volgt een programma met sprekers op een podium.