Veel van de Oekraïense krijgsgevangenen die zijn vrijgelaten na een gevangenenruil tussen Oekraïne en Rusland zijn gemarteld, stelt het hoofd van de militaire inlichtingendienst in Kiev. Hij noemde geen exacte aantallen, maar zei dat het percentage van de militairen dat in Russische detentie martelingen moest ondergaan „nogal hoog” is.