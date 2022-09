Burgemeester Velsen: besluit over asielschip was moeilijkste ooit

Burgemeester Frank Dales van Velsen vond het besluit over de opvang van asielzoekers op een cruiseschip in zijn gemeente de moeilijkste beslissing ooit in zijn loopbaan. Hij moest de belangen van de inwoners, die bezwaar maakten, afwegen tegen het verzoek van het Rijk te helpen bij het oplossen van de asielcrisis. Vanaf maandag arriveren de eerste vluchtelingen op het cruiseschip uit Estland in de haven van Velsen-Noord.