Shell was woensdag de sterkste stijger in de Amsterdamse AEX-index. Het olie- en gasconcern profiteerde van een stijging van de olieprijzen, die volgde op nieuwe dreigementen van Vladimir Poetin. De Russische president kondigde een gedeeltelijke militaire mobilisatie af. Rusland kan daardoor honderdduizenden reservisten oproepen, die kunnen worden ingezet in Oekraïne.