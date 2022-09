Er wordt fors gekort op het budget voor wijkverpleging, zo blijkt uit de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). In de begroting van dit jaar is 4,1 miljard euro voor de wijkzorg vrijgemaakt. In de op Prinsjesdag gepresenteerde begroting voor 2023 is dat bedrag verlaagd naar 3,8 miljard euro. Dat is opmerkelijk, want het kabinet wil dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.