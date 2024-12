In de uitzending zei de politie dat de explosies bij de portiekflat mogelijk gericht waren tegen de bruidsmodezaak die op de begane grond zat. De politie zei in contact te staan met de verantwoordelijke van de onderneming en vroeg mensen die meer weten over wat zich heeft afgespeeld rond de bruidswinkel of de getroffen locatie zich te melden. Ook wil de politie meer weten over twee auto’s die in de buurt zijn gezien. Het gaat om een donkerblauwe Toyota Yaris en een champagnekleurige Kia Ceed.

Het is nog niet bekend wat de explosies, die aan zes mensen het leven kostten, hebben veroorzaakt. Maandagavond zijn drie verdachten aangehouden voor mogelijke betrokkenheid, meldde de politie een dag later. Ook zijn er auto’s in beslag genomen.