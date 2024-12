Politiek wil niet stilzitten nu aanpak uitzendbranche is vertraagd

Mariëtte Patijn (GroenLinks-PvdA) vroeg zich in een debat over de wet af of een lokale vergunning, zoals in Zaanstad bijvoorbeeld geldt voor glazenwassers, op meer plekken kan worden gevraagd. VVD’er Thierry Aartsen opperde om als Kamer alvast met de wetsbehandeling te beginnen, wachtend op het besluit over de uitvoerder.

VVD en CDA vroegen of het mogelijk is het bestaande keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA) breder uit te rollen zolang het toelatingsstelsel nog niet is opgetuigd. CDA’er Inge van Dijk zei naar manieren te zoeken om een „begin te maken met het opruimen van de rotte appels”.

Van Hijum gaf aan daar wel voor open te staan. „Een privaat certificaat is heel veel beter dan helemaal niets”, aldus de bewindsman. Hij kijkt samen met de Arbeidsinspectie, werkgeversorganisaties, bonden en de uitzendsector naar de uitwerking van een „aanpak om vooruitlopend op de wet extra stappen te zetten”.

Het toelatingsstelsel moet het werk van malafide uitzendbureaus onmogelijk maken. Het is een belangrijk middel waarmee het kabinet uitbuiting van arbeidsmigranten hoopt tegen te gaan. De voorbereiding van het plan leidde al eens tot vertraging, toen Van Hijums voorganger flinke kritiek kreeg op het voorstel van de Raad van State. De Kamer dringt al langer aan op actie om de werk- en leefomstandigheden van (veelal Oost-Europese) arbeidsmigranten te verbeteren.

Van Hijum kondigde eind oktober opnieuw vertraging aan, maar beloofde wel extra geld voor de Arbeidsinspectie. Die kan 35 extra inspecteurs inzetten voor controles. Ook gaan de boetes omhoog voor ernstige overtredingen van de regels rond de inzet van arbeidsmigranten.