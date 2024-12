Faber bekijkt of ze ook gezinshereniging uit Syrië kan stilleggen

Binnenland

Asielminister Marjolein Faber gaat onderzoeken of ze voorlopig kan blokkeren dat Syriërs die in Nederland mogen blijven, hun man, vrouw of kinderen naar Nederland halen. Maandag besloot ze al om zes maanden lang geen beslissing te nemen over asielaanvragen van Syriërs. Sinds rebellen afgelopen weekend de macht overnamen in Syrië is het onduidelijk hoe veilig het is in het land.